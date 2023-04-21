В Якутии умер заслуженный тренер по боксу Виктор Шитик

Фото: t.me/ldpr_yakutia

В Якутии скончался заслуженный тренер ЯАССР и РСФСР Виктор Шитик. Свои соболезнования выражают Якутское региональное отделение ЛДПР и Федерация бокса Якутска.

За время работы Виктора Шитика были показаны внушительные успехи в развитии бокса в Якутии. Его Георгий Балакшин и Афанасий Поскачин стали чемпионами России. Пятеро его воспитанников являются заслуженными тренерами ЯАССР, один заслуженный работник физической культуры ЯАССР.

Воспитанники неоднократно защищали честь Якутской АССР на первенствах РСФСР и СССР, а также в составе сборных команд РСФСР и СССР выезжали на международные соревнования в Алжир, Монголию, Мали, Индонезию, Румынию, Францию, Турцию, где также успехом защищали честь команды Российской Федерации. Это Анатолий Роммель, Семен Аммосов, Николай Жирков, Виктор Ефремов, Владимир Дронов и другие.

Как вспоминает лидер реготделения ЛДПР и председатель Федерации бокса Якутска Гаврил Парахин, Виктор Шитик воспитал и обучил не одно поколение именитых боксеров.

«Виктор Павлович стоял у истоков развития бокса в республике, всегда меня поддерживал и указывал на правильный путь. Хотел, чтобы я стал тренером», — добавил Парахин и выразил соболезнования родным и близким от имени всего боксерского сообщества.

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