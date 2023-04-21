Росгвардейцы в Якутске задержали грабителей, которые отобрали сумку с продуктами

Фото: Росгвардия по Якутии

В дежурную часть полиции обратился житель Якутска с сообщением о том, что двое мужчин на улице Семена Данилова с применением насилия похитили у него сумку с продуктами и убежали.

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Якутии.

– Отрабатывая пути возможного отхода грабителей, в нескольких кварталах от места происшествия группа задержания Росгвардии заметила двух мужчин, подходивших под описание ориентировки, – говорится в сообщении.

При виде патрульного автомобиля подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства

Грабителями оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений 26-летний и 34-летний жители Якутска. Их опознал потерпевший, ему вернули его сумку.

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