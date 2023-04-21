В Якутске ранее судимые мужчины украли ведро и банку Nutella

Фото: скриншот видео МВД

В полицию поступило сообщение о краже из продуктового магазина на сумму 3600 рублей.

Видеокамера сняла подозреваемых. Один из них похитил ведро шоколадной пасты Nutella и спрятал его в рюкзак, другой похитил банку шоколадной пасты той же марки, которую припрятал под куртку.

Сами есть пасту они не стали, а продали на стороне. Когда полицейские их задержали, они уже успели потратить деньги, которые получили за сбыт краденых продуктов.

Подозреваемыми оказались ранее судимый 34-летний мужчина и его 35-летний приятель. Заведено уголовное дело по статье «кража».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прятки от полиции в магазине. Видео, как в Якутске ловили воров-взломщиков (подробнее)

В Якутске женщина украла детские товары и вынесла их под одеждой (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.