В Якутии автобусный маршрут от Нижнего Бестяха до Чурапчи будет запущен 26 апреля

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Открытие межмуниципального маршрута регулярных перевозок №206 Нижний Бестях — Чурапча — Нижний Бестях планируется 26 апреля, в преддверии Дня республики, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Отмечается, что ежедневно будет осуществляться по три рейса. Первый рейс отправится из Чурапчи до Нижнего Бестяха в 07.00 ч., второй рейс из Нижнего Бестяха до Чурапчи — в 18.00 ч. И в 21.00 ч. последует третий рейс из Чурапчи до Нижнего Бестяха.

Автобус по маршруту будет останавливаться в Нижнем Бестяхе, селах Тумул, Тюнгюлю, Нуорагана, Маралайы, Чурапча. Место отправления с Нижнего Бестяха — пункт ожидания на речном причале. В селе Чурапча организована площадка на улице Октябрьская, 27.

Стоимость билета по маршруту Нижний Бестях — Чурапча в одну сторону составит 412 рублей. Билеты будут продаваться в самом автобусе, также ведется работа по продаже онлайн через автовокзал города Якутска.

Зимой маршрут 206А в Чурапчу будет организован с автовокзала города Якутска.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, в прошлом году республика закупила 100 новых автобусов. В этом году планируется приобрести еще 25 единиц автобусов для выполнения пригородных и межмуниципальных маршрутов. На сегодняшний день действуют маршруты в Горный, Намский, Хангаласский районы.

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