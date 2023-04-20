Делегация из Якутии побывала с деловым визитом в Китае

Фото: правительство Якутии

Делегация от Якутии провела переговоры в Китае. Представителей республики возглавлял премьер Андрей Тарасенко: делегация встречалась с китайскими партнерами, чтобы обсудить торговое сотрудничество Якутии и Китая.

Якутяне описали китайским делегатам торговый потенциал региона. Также стороны обсудили возможность поставлять в Китай товары из Якутии, вроде полезных ископаемых. Взамен в республику могут начаться поставки оборудования, техники и химической продукции.

Отметим, что Якутия сотрудничает с Китаем еще с середины нулевых годов. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот республики с КНР вырос почти вдвое.

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