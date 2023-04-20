В Якутии задержали нервного наркомана с разбросанными по машине веществами

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии полиция задержала мужчину, который перевозил наркотики в машине. Поначалу его остановили на трассе «Колыма» для проверки документов. Однако мужчина в общении с полицейскими вел себя нервно и подозрительно, поэтому сотрудники решили осмотреть автомобиль.

При тщательном обыске их ждали несколько наркотических сюрпризов. В салоне лежал сверток бумаги со специфическим запахом – позже оказалось, что внутри был табак, смешанный с маслом каннабиса.

Еще одним «подарком» оказался чехол для линз, в котором лежал мефедрон. А в коробке спичек полицейские нашли окурок, в котором мужчина смешал мефедрон и коноплю.

На мужчину завели дело по наркотической 228-й статье. Судя по тому, что дело возбуждено по первой части статьи, правоохранители уверены, что наркотики мужчина не сбывал, а только употреблял сам. Однако ему все равно грозит до трех лет лишения свободы.

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