В Якутии приняли закон о создании вытрезвителей

Фото: vedtver.ru

20 апреля в рамках сорок третьего (очередного) пленарного заседания парламента Якутии народные депутаты республики рассмотрели проект закона о создании специализированных вытрезвителей в регионе, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

В первом чтении законопроект был принят 28 февраля. В рамках второго чтения принята таблица из трех поправок. По итогам голосования принят закон.

По данным медицинских организаций городов и районов республики, полицейские ежегодно доставляют до 1000 человек в Якутске, до 900 — в Мирнинском районе, 500 — в Нерюнгри в целях вытрезвления.

В связи с этим в течение 2023 года предлагается создать специализированную организацию в Республиканском комплексном центре социального обслуживания, находящемся в ведении Минтруда Якутии. На базе этого учреждения возможно создание дополнительных 20 коек для функционирования вытрезвителя с отдельным входом.

Вытрезвитель будет создан в 2023 году на основании распоряжения правительства республики, при условии изыскания источников финансирования. Освидетельствовать граждан на состояние опьянения будут непосредственно в вытрезвителе.

Такие же вытрезвители в районах республики (Нерюнгринский, Алданский. Мирнинский. Ленский. Хангаласский и Мегино-Кангаласский) будут создаваться постепенно, если будет найдено или построено соответствующее здание, определены источники финансирования и модель реализации реализации (государственное учреждение, передача на муниципальный уровень, государственно-частное партнерство).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в Якутске может появиться первый за долгие годы вытрезвитель (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.