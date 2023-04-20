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НовостиОбщество20 апреля 2023 3:48

В Якутии заседания мировых судей теперь будут вестись в онлайн-режиме

Такой закон 20 апреля приняли депутаты Госсобрания Ил Тумэн
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

20 апреля на пленарной сессии парламентарии приняли в окончательном чтении закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия)».

Согласно этому закону судебные заседания мировых судей будут вестись в онлайн-трансляции. Это была инициатива правительства республики.

Теперь в Сети должна быть опубликована информация о проведении трансляции судебного заседания со ссылками на сайт или СМИ, где будет осуществляться эфир. Кроме того, информация об участниках судебного процесса должна также размещаться в интернете.

Законопроект принят во втором и окончательном чтении и вступил в силу с момента его принятия.

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