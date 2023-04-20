В Якутии за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 20 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 54 заболевших COVID-19. В Мегино-Кангаласском районе — семь, в Хангаласском — пять, в Ленском и Сунтарском — по четыре, в Мирнинском — три, в Алданском, Горном, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском, Таттинском, Чурапчинском — по два, в Амгинском, Верхневилюйском, Жиганском, Кобяйском, Нюрбинском, Томпонском, Усть-Майском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1622 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 825 246 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализированы восемь человек с ковидом, выздоровели 79.

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