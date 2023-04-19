Жителя Якутии будут судить за нападение на собутыльников с ножом

Фото: СК Якутии

В Якутии завершили расследование дела в отношении якутянина, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Мужчина с ножом напал на двоих собутыльников: один из них погиб на месте, второго удалось спасти.

Трагедия произошла в декабре: мужчины вместе распивали спиртное, однако в какой-то момент у них случился конфликт. Один из отдыхавших выхватил нож и ударил им в грудь своим оппонентам.

Один из собутыльников сразу скончался, второй оказался тяжело ранен. Его обидчик опомнился и вызвал скорую, так что якутянина с ножевым ранением успели доставить в больницу и спасти.

В это же время агрессор, не зная о судьбе второго пострадавшего и считая, что совершил двойное убийство, пошел сдаваться в полицию. Он явился к правоохранителям и признался в преступлении, после чего был арестован.

Сейчас материалы направлены в суд: мужчина проходит обвиняемым сразу по двум уголовным делам, об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

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