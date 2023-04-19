Утром в четверг в Якутске опять прогнозируют мокрый снег

Фото: KP.RU

Днем в четверг, 20 апреля, температура воздуха составит до +3 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью, утром небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью -4-6°, днем +1+3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -2 градуса, восточный ветер 3 м/с.

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