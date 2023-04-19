Более 5 тонн золота добыто в Якутии за первый квартал 2023 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии за первый квартал 2023 года добыто более 5 тонн золота, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что рост объемов золотодобычи вызван увеличением производственных мощностей на предприятиях «Селигдар», «Полюс Алдан» и «Нерюнгри-Металлик». В последние три года республика по добыче золота входит в тройку первых среди регионов страны.

Прирост запасов золота по итогам пяти лет составляет 229 тонн, а суммарная добыча благородного металла достигла 196 тонн.

Сегодня в Якутии лидерами по добыче золота являются Алданский, Олекминский, Оймяконский, Томпонский и Усть-Майский районы. За 2022 год предприятия региона добыли около 50 тонн золота. В этом году перед промышленными компаниями поставлена задача сохранить достигнутый уровень.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.