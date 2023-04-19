В Якутске 17-летний парень украл дневную выручку из автобуса

Фото: KP.RU

В полицию Якутска поступило заявление о краже 5900 рублей из маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался 17-летний молодой человек.

Выяснилось, что вечером подозреваемый шел по улице, и его внимание привлёк припаркованный у одного из домов пустой автобус. Парень отодвинул окно двери со стороны водителя и проник в салон автобуса. Похитив выручку в сумме 5900 рублей, он скрылся с места преступления. Похищенные деньги он потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

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