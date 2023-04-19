Около 600 человек призовут из Якутска весной

Фото: ЯСИА

В рамках весенней призывной компании, которая пройдет с 1 апреля до 15 июля, из столицы республики призовут порядка 600 молодых мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска по результатам совещания главы города Евгения Григорьева и городского военкома Евгения Крупенкова.

Военный комиссар Крупенков сообщил, что призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации.

Подчеркивается, что граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию, не будут направлять в ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

– Большинство молодых людей, призванных этой весной, как и раньше, будут направлены в воинские части, расположенные на территории Восточного военного округа, – говорится в сообщении.

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