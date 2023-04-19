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НовостиОбщество19 апреля 2023 4:12

На закрытой ледовой переправе Якутск — Нижний Бестях установили камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД

За несанкционированный выезд на лед гражданам грозит от 3 до 5 тысяч рублей штрафа
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Для предупреждения несчастных случаев и обеспечения безопасности дорожного движения на закрытой ледовой переправе Якутск — Нижний Бестях установлена система фото-видеофиксации административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления автодорог республики.

Ледовая переправа Якутск — Нижний Бестях была официально закрыта 15 апреля. Проводятся совместные рейды и патрулирование сотрудниками ГИБДД, Центра ГИМС МЧС России, а также городского Управления гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности.

Несанкционированный выезд транспортного средства на ледовые переправы рек, озер, водохранилищ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам предусматривается штраф от ста тысяч до одного миллиона рублей.

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