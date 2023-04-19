В Якутске эвакуировали 15 человек из-за пожара в электрощитовой жилого дома

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Во вторник, 18 апреля, около 17:00 в Якутске произошло возгорание в жилом доме по улице Бестужева-Марлинского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

К моменту прибытия пожарных к пятиэтажке не было видно ни дыма, ни огня. Тем не менее жильцов первого подъезда попросили покинуть здание. Всего было эвакуировано 15 человек.

В результате пожара была повреждена электрощитовая на площади 0,5 квадратных метров. Причина ЧП, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

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