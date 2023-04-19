В Якутске произошел пожар в душевой пансионата

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Вечером 18 апреля загорелось здание пансионата в селе Пригородное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

В 20:38 поступило сообщение о возгорании по улице Озерная. Через пару минут к месту вызова прибыли пожарные. Внешне трехэтажное административное здание выглядело обычно. Огонь повредил стену в душевой на площади 5 квадратных метров.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

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