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НовостиОбщество19 апреля 2023 1:14

В Якутске 19 апреля планово отключат тепло и газ по нескольким адресам

График ремонтных работ на коммунальных сетях в Якутске
Ксения ГАБЫШЕВА
В Якутске планово отключат тепло и газ по нескольким адресам 19 апреля

В Якутске планово отключат тепло и газ по нескольким адресам 19 апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 19 апреля, в Якутске по некоторым адресам временно прервется подача тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях теплоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Лермонтова, 121А.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.30 – 13.00 - ул. Ф. Кона, 69, 73, 71, 53, 55, 55а.

08.30 – 17.00 - с. Пригородный, ул. Набережная, с 1/2 по 31.

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