В Якутске в ДТП с автобусом пострадал ребенок

Фото: отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В Якутске 18 апреля в автобус попал в аварию. Есть пострадавшие, один из которых ребенок, сообщает столичная Госавтоинспекция.

В час дня водитель «Тойоты Краун» выезжал с прилегающей территории на улицу Ильменская. Во время маневра он допустил столкновение с «ПА3ом». О ДТП в дежурную часть сообщил водитель автобуса.

В момент происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали, что никто из людей нет. Позже, через несколько часов в Национальный центр медицины – РБ №2 самостоятельно обратились 12-летняя девочка и женщина 1974 года рождения с диагнозом автотравма. Как выяснилось, они были пассажирами того самого автобуса, попавшего в ДТП. Ребенка госпитализировали, женщине назначено амбулаторное лечение.

В момент аварии оба водителя были трезвы. По факту аварии проводится проверка.

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