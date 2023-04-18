В Якутске самосвал оборвал линии электропередач

Фото: ПАО "Якутскэнерго"

В Якутске груженый самосвал оборвал провода линии электропередач. По данным ПАО «Якутскэнерго» ЧП произошло в 17:30 возле здания по улице Чернышевского. Там самосвал Shacman оборвал провод одной фазы воздушной линии ВЛ-10 кВ «Л-АБЗ».

Из-за аварии оказалась отключена линия ВЛ-10 кВ «Л-АБЗ», питающаяся с подстанции 110 кВ «ДСК». Без света остались жители улиц Автодорожная и Красильникова.

В происшествии никто не пострадал, а специалисты «Якутскэнерго» уже выехали устранять аварию. Попутно о неосторожном водителе сообщили в правоохранительные органы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.