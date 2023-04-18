Ремонт проспекта Ленина в Якутске проводят с опережением графика

Фото: мэрия Якутска

В Якутске с опережением сроков идут работы на проспекте Ленина. Из-за этого раньше сроков планируется перекрыть движение транспорта на перекрестке Ленина и улицы Дежнева. Участок закроют уже с 19 апреля.

«Сегодня ведутся работы на участке от улицы Строда до улицы Дежнева. Мы устроили котлован, после чего будем устраивать конструкцию дорожной одежды. Также от Дежнева до Красноярова будет устроен котлован с последующим устройством дорожной одежды», — заявил главный специалист отдела МКУ «Главстрой» Денис Стецюк.

В целом дорожный ремонт планируется завершить 31 мая, после чего на проспекте будут проводить благоустройство тротуаров, освещения и прочего. Все работы завершат в сентябре, а полноценное открытие движения по всем участкам планируется на октябрь.

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