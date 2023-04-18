За выходные якутяне отдали мошенникам почти два миллиона рублей

Фото: МВД Якутии

В минувшие выходные телефонные мошенники обогатились за счет якутян почти на два миллиона рублей. На удочку аферистов попались пенсионерка, консьерж, сотрудник промышленной компании и работница медицинского образовательного учреждения, рассказали в МВД. В общей сложности они перевели на счета мошенников 1 817 553 рублей.

Пенсионерка попалась на распространенную обманку с кредитом, который якобы хотят оформить на ее имя. 86-летняя женщина попыталась «спасти» свои сбережения на «безопасной карте», но в итоге лишилась всех средств. По той же схеме аферисты обманули сотрудницу медицинского образовательного учреждения из Якутска.

Консьержка позвонила по телефону объявления, обещавшего заработок в интернете через вклады, и отправила деньги «брокерам». Позже она попыталась забрать вклад, но у нее ничего не вышло.

Молодой сотрудник промышленной компании попытался вызвать себе проститутку. Сделать этого у него не вышло, а позже на номер мужчины позвонил неизвестный, и стал шантажировать якутянина. Тот повелся на угрозы и перевел ему более 170 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.