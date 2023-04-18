Якутские чирлидерши успешно выступили на российских соревнованиях

Фото: Минспорта Якутии

15 апреля в Санкт-Петербурге состоялись межрегиональные соревнования по спорту чирлидеров «Чирмания – Опен», сообщает Минспорта Якутии.

Фото: Минспорта Якутии

На спортивной площадке «МСГ – Арена» собрались сильнейшие чирлидеры страны. Приняли участие и якутские воспитанницы команды «Cheer YA» под руководством Алины Черкашиной.

Девочки выступили сразу в нескольких номинациях – боролись за победу в дуэтах и соло. Дуэт Анжелики Ширяевой и Мотрены Ивановой занял почетное 1 место в дисциплине «чир-фристайл-двойка» среди юниоров.

Фото: Минспорта Якутии

В возрастной категории 12-14 лет Динара Тимофеева и Варвара Аммосова стали серебряными призерами.

В сольной программе «чир-фристайл» среди юниоров Анжелика Ширяева, кандидат в мастера спорта России, стала серебряным призером. В возрастной категории 12-14 лет Алина Лауэр стала серебряным призером, а Варвара Аммосова – бронзовым.

Фото: Минспорта Якутии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.