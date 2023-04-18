Днем 19 апреля в Якутске ожидается мокрый снег

Фото: KP.RU

Днем 19 апреля в столице республики ожидается до плюс 2 градусов тепла, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ветер западный 3-8 м/с. Ночью -10-12°, днем 0,+2°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 3 градуса, ветер 4 м/с.

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