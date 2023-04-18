В Якутии в курином фарше для детских садов обнаружили антибиотик

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Якутии и Амурской области

В середине февраля этого года в одном из районов Якутии были отобраны пробы пищевой продукции в пяти детских садах, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Якутии и Амурской области.

Эти пробы были отправлены в испытательную лабораторию для исследований на показатели качества и безопасности.

По результатам лабораторных исследований в одной пробе был выявлен антибиотик энрофлоксацин в курином мороженом фарше. Это был фарш производителя из Ставропольского края, продукция предназначалась для питания детей в одном из детских садов.

Энрофлоксацин — это антибиотик, который применяется для лечения и профилактики заболеваний птиц. Убой птицы на мясо разрешается не ранее чем через 11 суток после последнего применения препарата.

Употребление пищи с антибиотиком негативно влияет на здоровье человека. У людей развивается привыкание к приему антибиотиков, появляются устойчивые штаммы микроорганизмов, и при лечении потребуются еще более сильные препараты. Также антибиотики могут вызвать сильные аллергические реакции с зудом, высыпаниями и отеком.

Информация о выявлении некачественной продукции была направлена всем заинтересованным ведомствам. Партия куриного филе была изъята из оборота и будет возвращена производителю. Сам производитель принял меры по недопущению нарушений.

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