Минтруд Якутии рассказал о нерабочих праздничных днях в апреле и мае

Фото: ddnykt.ru

В Минтруде Якутии объяснили, какие дни для жителей республики станут праздничными в апреле и мае 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

День Республики Саха (Якутия) — 27 апреля объявляется нерабочим праздничным днем для работников органов государственной власти и государственных учреждений республики. А канун праздника — среда, 26 апреля — становится сокращенным рабочим днем на один час.

Федеральные, муниципальные и организации иных форм собственности решают вопрос о предоставлении нерабочего праздничного дня самостоятельно.

Также отмечается, что в апреле — мае 2023 года работники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с выходными днями с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

У работников с шестидневной рабочей неделей выходные и праздничные дни выпадают с 30 апреля по 1 мая и с 7 мая по 9 мая.

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