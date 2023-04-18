В ближайшие три дня в Центральной Якутии прогнозируют мокрый снег

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие три дня в центральной части Якутии ожидается мокрый снег. Прогноз опубликовало Якутское УГМС.

В среду, 19 апреля, небольшой снег, днем мокрый, пройдет на большей части республики. Без осадков будет только на северо-западе, юго-западе и севере региона.

В четверг и пятницу, 20-21 апреля, небольшой кратковременный, днем мокрый, снег прогнозируют в центре и на северо-востоке. Ветер при этом умеренный, местами порывы будут достигать до 9-14 м/с.

Таким образом, по всей видимости, луж и слякоти на дорогах станет только больше. О том, как Якутск живет в таких условиях, читайте по ссылке.

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