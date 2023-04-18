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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 4:25

Мошенники обманули пожилую учительницу из Якутска на 1,8 миллиона рублей

68-летняя учительница перевела аферистам 1,85 миллиона рублей
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: chehov-vid.ru

Фото: chehov-vid.ru

Очередной жертвой телефонных мошенников стала пожилая учительница одной из общеобразовательных школ Якутска, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Женщине 68 лет.

Аферисты напугали ее сообщением, что неизвестные лица пытаются оформить на ее имя большой кредит. По увещеваниям мошенников учительница сама взяла кредит и перевела всю сумму на якобы безопасные счета.

Сумма оказалась внушительной — 1 850 000 рублей.

Педагог слишком поздно поняла, что осталась без денег и с огромным долгом.

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