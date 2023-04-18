В Якутии обнаружен 91 новый случай COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 18 апреля в Якутии зарегистрировали 91 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.

В Якутске выявлено – 46 случаев, в Усть-Майском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Среднеколымском, Алданском, Анабарском, Ленском, Таттинском, Намском, Верхневилюйском, Горном, Хангаласском районах – от 1 до 8 случаев.

За последние сутки лаборатории республики провели 165 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 822 311 тестов. Госпитализировано 16 человек, выздоровело 102 человека.

Первым компонентом привиты 726 215 человек, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 197 495 человек, или 77,6% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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