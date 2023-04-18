В Якутске маршрутные автобусы №4 и №14 изменят схему движения

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске с 19 апреля будет прекращено движение транспортных средств на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дежнева, сообщает пресс-служба мэрии города.

Перекрытие связано с проведением работ в рамках капитального ремонта проспекта Ленина

Маршрутные автобусы №4 и №14 будут двигаться согласно разработанным схемам объездов.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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