В Якутске маршрутные автобусы №4 и №14 изменят схему движения

Фото: пресс-служба мэрии Якутска
В Якутске с 19 апреля будет прекращено движение транспортных средств на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дежнева, сообщает пресс-служба мэрии города.
Перекрытие связано с проведением работ в рамках капитального ремонта проспекта Ленина
Маршрутные автобусы №4 и №14 будут двигаться согласно разработанным схемам объездов.
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Фото: пресс-служба мэрии Якутска
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.