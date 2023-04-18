Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 3:09

В Якутске маршрутные автобусы №4 и №14 изменят схему движения

Будет перекрыт перекресток проспекта Ленина и улицы Дежнева
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске с 19 апреля будет прекращено движение транспортных средств на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дежнева, сообщает пресс-служба мэрии города.

Перекрытие связано с проведением работ в рамках капитального ремонта проспекта Ленина

Маршрутные автобусы №4 и №14 будут двигаться согласно разработанным схемам объездов.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.