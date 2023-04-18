Плановые отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 18 апреля Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Во вторник, 18 апреля, по ряду адресов в Якутске будет прервана подача электричества, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Белое Озеро (частично), ул. Птицевод, 2а, ул. И. Крафта, ул. Мерзлотная, 1 по 8/1, ул. Таежная, 57, Старопокровский тракт, 2/1, ДСК «Хону», Вилюйский тракт, 5 км, 1/1, Сергеляхское шоссе, 13 км, 1/1, 34, 6 по 8 км (частично), ул. Т. Бутакова, 25 по 54/5.

09.30 – 12.00 - Кадетская школа; кот. Кадетская шк. (АО Т/Э); ул. Дзержинского, с 1 по 17, пер. Кадетский, с 1 по 10, ул. Ильинка, 1/5.

09.30 – 14.00 - ул. Набережная, 29, ул. 2-я Набережная, 26/1 по 48/1, ул. Можайского, 75.

14.00 – 16.00 - ул. Автострада 50 лет Октября, 3/16-3/22а, ул. Мординова, 52/24, ул. Кузьмина, 37, 39, ул. Винокурова, 75/6 - 97/3, ул. Сосновая, 60-79/2, ул. Бекетова, 71-87, Вилюйский тр., 3-4 км.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячего водоснабжения:

08.30 – 14.00 - ул. Маяковского, 77, 77/1, 79, 79/1, 85, 85/1, 87/1, 87, 87/2, 89, 89/1, 86, 96, 98, 102/1, 104, 104/1, 108, 110/1, 110/2, 112, 114, ул. Ш-Полянских, 10, 12, 5, 5/1, 8, 8а, 5/2, 7, 9/1, ул. Лермонтова, 75, 77, 77/1, 81, 83, 83/1, 85, 89, 91, 70, 72/1, 74, 74/1, 80/3, 117, 119, 101, 103, 103/1, 105, 105а, 107, 107/2, 109, 111, 113, 113а, 91, 93, 95, 97, 99, 122, 124, 134, 136, 136/1, 138, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 140, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144, 146, 148, 150, 150/1, ул. Октябрьская, 33, 35/1, 35/2, 35/3, ул. Петровского, 22, 24, 26, 38, 40, 11, 9, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 21/1, 23, 23/1, ул. Тургенева, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 2, 6, 6/1, 8, 8/1, Вилюйский пер., 1, 5, ул. Белинского, 50, ул. Ойунского, 11, 17, 19, 20, 20/1, 20/2, 24, 24/1, 24/2, ул. Каландаришвили, 20, 22, 22/1, 23/1, 23/2, 23/4, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 27, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/640/7, 40/8, 40/9, 42, 44, 46, ул. Ломоносова, 53, 55, 57, пер. Сайсарский, 3, ул. Чайковского, 111/1, квартал 103: ул. Лермонтова, 102 (блок А, Б, В, Г, Д)

- теплоснабжения:

09.30 – 12.00 - 202 мкр. корп. 1,1/2,4.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. пр. Ленина, 23, 25, 27/1, 29, ул. Кирова, 11, ул. Ярославского, 24, 24/1, 28.

- холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. пр. Ленина, 23, 25, 27/1, 29, ул. Кирова, 11, ул. Ярославского, 24, 24/1, 28.

- горячего водоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. пр. Ленина, 23, 25, 27/1, 29, ул. Кирова, 11, ул. Ярославского, 24, 24/1, 28.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.30 – 13.00 - ГРПШ - 70, 67, 35 ж/домов.

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