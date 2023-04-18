Малая атомная станция в Якутии будет построена при господдержке Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство в Усть-Янском районе Якутии первой российской наземной атомной станции малой мощности (АСММ) будет вестись при господдержке, сообщает Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом» .

Соглашение об этом подписали Росатом и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Планируется воспользоваться льготами в статусе резидента территории опережающего развития, либо Арктической зоны России.

– Мы поможем Росатому проанализировать, какой из этих преференциальных режимов лучше подойдет для строительства АСММ. Речь идет о применении передовых отечественных технологий, гарантированном энергообеспечении удаленных территорий Якутии и улучшении качества жизни северян – сказал заместитель генерального директора КРДВ Кирилл Каменев.

Документ был подписан на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки», который прошел в Москве, в рамках Недели российского бизнеса. Фото: Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Вице-президент АО «РАОС» Олег Сиразетдинов напомнил, что значительная часть электроэнергии АСММ будет использована для освоения одного из крупнейших в России золоторудных месторождений Кючус, близлежащих месторождений олова Депутатское и Тирехтях и муниципальных образований Якутии.

Электрическая мощность станции составит не менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования – до 60 лет. В перспективе планируется заместить часть устаревших дизельных и других углеводородных станций.

Справка «КП»:

В 2021 году руководство Якутии и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации на базе РУ РИТМ-200 в Арктике. В основе проекта новейшая российская разработка – водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н. Тестирование технологии прошло на новейших российских ледоколах. Развернуты работы по созданию объектов внеплощадочной инфраструктуры и строительство временного городка для рабочих.

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