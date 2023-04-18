В Якутии с 1 апреля увеличится оплата труда 36 тысяч работников бюджетной сферы Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 апреля в Якутии вырастет зарплата сотрудников бюджетной сферы, не отнесенных к «майским» указам президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение об индексации на 6,3% принято в конце прошлого года. Это поручение дал глава республики Айсен Николаев в рамках своего послания Государственному собранию (Ил Тумэн).

На эти цели в бюджете предусмотрено 1,85 миллиардов рублей. Повышение коснется более 36 тысяч квалифицированных работников бюджетной сферы.

Также с 1 апреля началось поэтапное восстановление объективной дифференциации оплаты труда «прочих» категорий бюджетной сферы, имеющих низкий трудовой доход. На эти цели дополнительно предусмотрено 1,3 миллиарда рублей.

Власти региона готовят проекты по внесению соответствующих изменений в отраслевые системы оплаты труда.

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