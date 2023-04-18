Берег патроны 25 лет. Якутянина признали виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию

Фото: Иван ПРОХОРОВ

52-летний житель Хангаласского района признан виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В мае 1998 года мужчина открыл сейф, принадлежавший его умершему отцу. Там он нашел бумажную упаковку с 52 патронами.

Зная, что хранение боеприпасов к огнестрельному оружию возможно только при наличии соответствующего разрешения, якутянин решил умышленно хранить их в сейфе для дальнейшего личного использования.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. С учетом наличия смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца с установлением ограничений не выезжать за пределы территории города Покровска, а также не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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