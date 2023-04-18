С «Якутскэнерго» взыскано более 260 тысяч рублей за лесной пожар в Сунтарском районе

В Якутии назвали виновника одного из лесных пожаров в Сунтарском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд признал начальника районных электросетей ПАО «Якутскэнерго» виновным во вспыхнувшем лесном пожаре в Сунтарском районе, сообщает прокуратура Якутии.

Возгорание произошло на территории села Жархан из-за падения ветхой опоры линии электропередачи. Как установил суд, ЧП случилось из-за ненадлежащего исполнения начальником Сунтарского РЭС ПАО «Якутскэнерго» своих обязанностей.

За вред, причиненный сотрудником, с компании было взыскано 265 329,02 рублей. Это сумма, которую республиканский бюджет затратил на тушение пожара.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

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