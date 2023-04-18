В Усть-Янском районе Якутии собака напала на девочку

Фото: «Заря Яны»

17 апреля в поселке Депутатский собака напала на девочку-подростка, сообщает издание «Заря Яны».

Девочка играла с подругами возле входа в школу, а неподалеку женщина выгуливала свою собаку. Питомец был на поводке, но без намордника. Как утверждает хозяйка собаки, ее питомец среагировал на громкие крики детей, сорвался с поводка и налетел на них, укусив одну из девочек.

Собака укусила девочку в голень. Пострадавшей девочке своевременно была оказана вся необходимая помощь.

Отмечается, что хозяйка собаки понесет ответственность за происшествие. Все материалы о происшествии находятся на экспертизе у полиции Усть-Янского района.

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