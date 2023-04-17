Прокуратура после обрушения козырька в якутской школе проверяет все учебные заведения

Фото: прокуратура Якутска

Прокуратура взяла на контроль ситуацию в школе № 15 Якутска. Ранее там под тяжестью снега рухнул козырек – в ЧП обошлось без пострадавших, однако школьников на время ремонта перевели на дистанционное обучение.

«На место происшествия выезжал прокурор Якутска Антон Николенко, в последствии им проконтролирован ход выполнения восстановительных работ. Силами Окружной администрации г. Якутска крыша восстановлена. В настоящее время ограничений учебного процесса не имеется», – сообщили в ведомстве.

Несмотря на быстрое устранение последствий ЧП, прокуратура приняла меры реагирования в отношении директора школы. Также сейчас проверяются остальные школы Якутска на предмет соблюдения безопасности учащихся.

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