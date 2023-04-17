В Якутске в две смены откачивают затопленные талыми водами улицы

Фото: мэрия Якутска

В Якутске сегодня в усиленном режиме откачивают талые воды. По данным УГМС, прошедшая зима была самой снежной в истории метеонаблюдений. Поэтому сейчас коммунальщикам приходится заниматься откачкой воды с улиц в две смены.

«На сегодня в сутки задействовано 23 фекальные машины. Сегодня расчетная суточная потребность в откачке только с улично-дорожной сети – 1 500 куб. метров, это 150 рейсов 10-кубовой федеральной машины. Для сравнения, в прошлые годы, в это время качали по 500-600 кубометров талой воды в сутки», – отметили в мэрии.

Власти добавили, что сейчас в городе задействовали всю технику, способную откачивать воду, и пригнали дополнительные машины сторонних подрядчиков. В мэрии отмечают, что только в марте выпала 4-месячная норма осадков, а за первую декаду апреля – двойная норма, в связи с чем в городе ввели повышенную готовность.

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