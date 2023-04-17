В Якутске перекроют ряд улиц ради первомайского парада

Фото: мэрия Якутска

Мэрия Якутска опубликовала список улиц, которые перекроют для проведения парада 1 мая. Праздничный парад посвящен празднику Весны и Труда, он будет организован Федерацией профсоюзов Якутии при поддержке мэрии. С 08:00 до 15:00 в городе будут перекрыты следующие улицы:

ул. Кирова на участке от ул. Лермонтова до ул. Аржакова;

ул. Аржакова на участке от ул. Кирова до ул. Чернышевского;

ул. Ярославского на участке от ул. Кулаковского до ул. Хабарова;

ул. пр. Ленина на участке от ул. Петровского до ул. Дзержинского;

ул. Орджоникидзе на участке от ул. Петровского до ул. Петра Алексеева;

ул. Ойунского на участке от ул. Октябрьская до ул. Кирова;

ул. Октябрьская на участке от ул. Ойунского до ул. Орджоникидзе;

ул. Курашова на участке от ул. Ломоносова до пр. Ленина;

ул. Лермонтова на участке от ул. Октябрьская до ул. Пушкина;

ул. Горького на участке от ул. Октябрьская до ул. Пушкина;

ул. Пояркова на участке от ул. Кирова до ул. Пушкина;

проезд к Комсомольской площади от ТЦ «Айсберг».

Отметим, что парад начнется в 9:30 с построения колонн по улице Кирова. В 11:00 колонны начнут движение по улице Кирова до Комсомольской площади.

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