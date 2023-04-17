В Якутии на главу поселка завели уголовное дело о превышении полномочий

Фото: северная-заря.рф

В Якутии завели уголовное дело на главу поселка Усть-Нера. Как сообщили в прокуратуре, он допустил оплату невыполненных работ по обустройству минерализованных полос вокруг села из бюджетных средств. Всего был нанесен ущерб на сумму в 1,6 млн. рублей.

Дело было заведено по статье 286 УК РФ, о превышении должностных полномочий. Чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Отметим, что согласно данным из открытых источников, поселок Усть-Нера возглавляет Иван Максимов. Он занял пост в конце прошлого года. На выборах Максимов набрал 28% голосов жителей поселка.

Обновлено: в партии «Единая Россия», в которой состоит Максимов, его членство было приостановлено. В соответствии с уставом «ЕР», по итогам расследования будет принято решение о его исключении из партии. Это стандартная практика для единороссов, на которых заводят уголовные дела – недавно точно так же было приостановлено членство замгендиректора «Якутскэнерго» Игоря Шкурко, который был обвинен в получении взятки.

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