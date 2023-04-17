Во вторник в Якутске прогнозируют небольшой снегопад

Фото: KP.RU

Днем во вторник, 18 апреля, в Якутске температура воздуха составит до 0 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер юго-западный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью -4-6°, днем 0-2°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +7 градусов, ветер 3 м/с.

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