В Якутии закрыты ледовые переправы через реки Лена, Амга и автозимники в десяти районах

Фото: Управтодор РС(Я)

С 17 апреля в Якутии закрыт ряд ледовых переправ и автозимников, сообщает пресс-служба Управтодор республики.

Это переправа через реку Лену Хатассы — Павловск, через Амгу 196+822 км автодороги «Амга» в Амгинском районе.

Кроме того, сегодня также прекращено движение для всех видов автотранспорта на автозимниках:

506-й км автодороги «Вилюй» — Мукучу — Кобяй (автодорога «Лючинская»), Батамай — Сегян-Кюель — Себян-Кюель (автодорога «Себян») в Кобяйском районе;

г. Вилюйск — п. Жиганск и на ледовом автозимнике через реку Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском и Жиганском районах;

417-й км автодороги «Колыма» — п. Джебарики-Хая — Охотский перевоз (автодорога «Алдан») в Томпонском районе;

Усть-Мая — Эльдикан и ледовой переправе через реку Алдан на 423 км автодороги «Амга», Усть-Мая — Кутана — Белькачи (автодорога «Белькачи») в Усть-Майском и Алданском районах;

Улахан-Ан — Олекминск — Ленск — Пеледуй (автодорога «Умнас») в Хангаласском, Олекминском и Ленском районах;

с. Кобяй — р. Хатынг-Юрях — п. Кальвица — п. Сангар (автодорога «Кобяй»), Булун — Батамай — Ситте — Сангар (автодорога «Сангар») в Намском и Кобяйском районах.

Напомним, ранее были закрыты переправы через Лену Якутск — Нижний Бестях и Кангалассы — Соттинцы. Переправиться на противоположный берег реки можно на судах на воздушной подушке из 203-го микрорайона.

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