Из-за закрытия переправы Якутск — Нижний Бестях пассажиров поезда перевозят суда на воздушной подушке

Фото: АК «Железные дороги Якутии»

В связи с закрытием ледовой переправы Якутск — Нижний Бестях трансфер пассажиров поезда через реку Лену с 17 апреля будет выполняться судами на воздушной подушке, сообщает пресс-служба АК «Железные дороги Якутии».

Отправляются суда в 14:00 с 203-го микрорайона, а именно с ул., Ларионова, 16, ЖК «Парус».

Стоимость проезда составит 1800 рублей.

Талоны на трансфер можно купить вместе с билетом на поезд в кассах АК «ЖДЯ», железнодорожных вокзалах страны, а также на сайте «РЖД» и с помощью популярных интернет-ресурсов.

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.