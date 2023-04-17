Пожарные Якутска стали лучшими на соревнованиях газодымозащитников Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии

В Якутии пошел смотр-конкурс газодымозащитников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В этом году участие приняли 9 команд из города Якутска, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Мирнинского, Намского, Кангаласского и Чурапчинского районов. Свои умения они демонстрировали группами по 4 человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии

Как рассказал заместитель начальника Специализированной пожарно-спасательной части Иван Строев, эти соревнования проводятся в Якутии с 1993 года.

– Раньше у нас была только теплодымокамера, где нужно найти одного пострадавшего. С тех пор линия достаточно усложнилась: в «лабиринте» стало больше пострадавших, нужно на время показать боевое развертывание, с рукавом подняться на учебную башню по трехколенной лестнице, – отметил он.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии

Чуть больше 9 минут потребовалось команде пятого пожарно-спасательного отряда Якутска, чтобы успешно выполнить все задания и одержать победу. По словам капитана команды пожарно-спасательной части № 1 Григория Линник, они как раз приехали с настроем на победу.

– Пожарные выложились на максимум, показав лучший результат в практической части. Нас ждет следующий этап на межрегиональных соревнованиях, к подготовке мы подойдем со всей серьезностью, рассчитывая на победу Якутии и переход на федеральный этап, – поделился он.

Второе место заняли представители Намского гарнизона. Закрыла тройку призеров команда пожарной части №1 Нижнего Бестяха Мегино-Кангаласского гарнизона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии

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