В Якутии сотрудник «Почты России» обвиняется в хищении 41 миллиона рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы расчета заработной платы якутского Управления Федеральной почтовой связи — АО «Почта России», сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Якутии.

Работник почты из корыстных целей выписывал себе различные выплаты на общую сумму более 41 миллиона рублей. Он придумал схему незаконных начислений, вводя информацию в программное обеспечение «1С». Похищенными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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