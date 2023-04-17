В Момском и Томпонском районах назначены новые прокуроры

Слева направо: новый прокурор Момского района Айсен Готвцев и прокурор Томпонского района Никита Калинин. Фото: прокуратура Якутии

В двух районах Якутии сменились прокуроры, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Коллективу прокуратуры Момского района представлен прокурор Айсен Готовцев.

Родился в 1992 году в селе Боронук Верхоянского района. Образование получил в рамках целевой подготовки получил в Уральском государственном юридическом университете. После окончания обучения в 2015 сразу поступил на службу в органы прокуратуры. Прошел путь от помощника прокурора города Удачного до заместителя прокурора Вилюйского района

Неоднократно поощрялся правами прокурора республики. Поощрен генеральным прокурором России досрочным присвоением классного чина «младший советник юстиции».

Также новое назначение произошло в прокуратуре Томпонского района, которую возглавил Никита Калинин. Коллективу его представил лично прокурор Якутии Максим Попов.

Никита Калинин родился в 1989 году в городе Кирове Кировской области. В 2011 году окончил Уральский государственный юридический университет. Был призван на срочную военную службу, после которой продолжил работать в органах прокуратуры. С должности помощника прокурора районного звена дорос до прокурора Верхнеколымского района республики.

Награжден благодарностью и почетной грамотой генерального прокурора России. Неоднократно поощрялся правами прокурора республики.

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