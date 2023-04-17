Якутянке, выбившей глаз девушке в ночном клубе, грозит до десяти лет колонии

Фото: мэрия Якутска

29-летняя жительница Якутска обвиняется в избиении девушки и неизгладимом обезображивании ее лица, сообщает прокуратура Якутии.

По версии следствия, пьяная обвиняемая в мае 2022 года в одном из развлекательных заведений Якутска подралась с незнакомой девушкой. По нашим данным, это произошло в караоке-ресторане «Дуэты».

Что послужило причиной конфликта, не уточняется, но последствия потасовки приняли серьезные последствия для обеих участниц.

Обвиняемая схватила, как пишут в релизе – «неустановленный предмет» и ударила своего противника по левому глазу. Травма стала настолько серьезной, что пострадавшая лишилась глаза, а ее лицо навсегда стало обезображенным.

Было заведено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Высшая мера наказания по этой статьей предусматривает лишение свободы до 10 лет. Дело направлено в суд.

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