Плановые отключения света, воды и тепла в Якутске на 17 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В понедельник, 17 апреля, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричества, воды и тепла в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 - мкр. Тускул (частично), ул. Степанова, 7 - 7/2, ул. Намский тр., 1 км, ул. Набережная, 25/1, мкр. Борисовка-1, 38 - 48/1.

09.30 – 12.00 – ул. Кухто, 1, 13, ул. Б. Чижика, 29 - 36/2Б, ул. Б. Марлинского, 19 - 62 с дробями, ул. Кальвица, 2, 4, ул. П. Осипенко, 1 - 19, 8/2 - 32, ул. Леваневского, 1 - 17, 4 - 26, ул. В. Манчаары, 1 - 49/1, 2 - 34, переулок Стояновича, 1 - 25, 2 - 20, переулок Ольминского, 2, пер. Стояновича, 11, 13, 24, ул. Кирсановой, 2 - 6, ул. Авиационная, 2/1, ул. 50 лет Советской Армии, 12, 12/1.

09.30 – 14.00 - ул. Пристанская, ул. 1-Пристанская, ул. 2-Пристанская, ул. 50 лет Советской Армии (частично).

13.00 – 17.00 – ул. Н. Антонова, 47/7а.

14.00 – 17.00 – ул. Намцирский тр., 18 км.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

10.00 – 11.00 – ул. Байкалова, 1, 2, 3, 6, 25, 25/2, ул. Красноярова, 1, 22, ул. Ленина, 62, 62/1, 63, 63/2, 63/3, ул. Чернышевского, 58, 62, 62/1, ул. Тимирязева, 3, 36, ул. Чкалова, 11, 24, ул. Матросова, 1, 1/1, ул. Стеклова, ул. Строда.

10.00 – 12.00 - ул. Дежнева, 16 (Гуманитрный лицей), ул. пр. Ленина, 58, 60 (школа №3), 62, 62/1, 58 (Д/с "Солнышко" доп.группа "Солнечный лучик"), ул. Красноярова, 1.

10.00 – 14.00 - мкр. Птицефабрика, 1, 1А, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 16, (д/с "Подснежник" №102), 11, 12, 12/2, 12/3, 13, 19 (школа №19), ул. Лесная, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Нагорная, 1, 3, 5, 7, 11, ул. Озерная, 4, пер. Зои Космодемьянской, 2/1, 2/2, 4, 4/2, 4/3, ул. Студенческая, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.

- холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Дежнева, 16 (Гуманитрный лицей), ул. пр. Ленина, 58, 60 (школа №3), 62, 62/1, 58 (Д/с "Солнышко" доп.группа "Солнечный лучик"), ул. Красноярова, 1.

- горячего водоснабжения:

10.00 – 11.00 – ул. Байкалова, 1, 2, 3, 6, 25, 25/2, ул. Красноярова, 1, 22, ул. Ленина, 62, 62/1, 63, 63/2, 63/3, ул. Чернышевского, 58, 62, 62/1, ул. Тимирязева, 3, 36, ул. Чкалова, 11, 24, ул. Матросова, 1, 1/1, ул. Стеклова, ул. Строда.

10.00 – 12.00 - ул. Дежнева, 16 (Гуманитрный лицей), ул. пр. Ленина, 58, 60 (школа №3), 62, 62/1, 58 (Д/с "Солнышко" доп.группа "Солнечный лучик"), ул. Красноярова, 1.

10.00 – 14.00 - мкр. Птицефабрика, 1, 1А, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 16, (д/с "Подснежник" №102), 11, 12, 12/2, 12/3, 13, 19 (школа №19), ул. Лесная, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Нагорная, 1, 3, 5, 7, 11, ул. Озерная, 4, пер. Зои Космодемьянской, 2/1, 2/2, 4, 4/2, 4/3, ул. Студенческая, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.

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