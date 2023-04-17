В Якутске сбили ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет

Фото: УГИБДД по Якутии

16 апреля на регулируемом перекрестке улиц Пояркова – Пушкина, водитель сбил маленького мальчика, сообщает УГИБДД по Якутии.

Инцидент произошел около 12 часов дня. Водитель 1956 года рождения на «Nissan Note» следуя по Пушкина со стороны Ломоносова, при повороте налево совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в больницу с различными травмами. По свидетельству очевидцев, бедный ребенок очень сильно кричал от боли.

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