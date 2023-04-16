Якутский борец Владимир Бояновский завоевал бронзовую медаль первенства России

Фото: ЯСИА

Якутский борец Владимир Бояновский смог завоевать бронзовую медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров, сообщает ЯСИА.

В бронзовом финале ему противостоял Шахвали Шахвалиев из Ханты-Мансийска.

«Схватка завершилась с явным преимуществом якутского борца — Бояновский раз за разом проводил проходы за спину и совершил бросок на четыре балла. Встреча завершилась со счетом 17:5 в пользу борца из Якутии, а в конце Бояновский удержал соперника на туше», — говорится в сообщении.

Владимир Бояновский накануне дошёл до полуфинала первенства России, уступив лишь будущему чемпиону первенства Магомеду Байтукаеву из Чечни при равном счете. До этого он сумел одержать уверенные победы над Андреем Ботыгиным из Калининграда, Маратом Фадзаевым из Москвы, Магомеда Эльтимирова из Чечни, Магомеда Лабазанова из Дагестана.

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